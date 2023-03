La fantasia al potere, Kvaratskhelia contro Milinkovic-Savic, i due re degli assist in serie A: undici i passaggi decisivi dell'attaccante georgiano, otto quelli del centrocampista offensivo serbo: le loro giocate saranno determinanti nella supersfida di domani sera al "Maradona".

Napoli e Lazio si accendono con i loro numeri, intuizioni speciali, giocate che solo loro riescono a vedere in anticipo rispetto agli altri: Kvara ha avuto un impatto fantastico al primo anno con il campionato italiano, Milinkovic-Savic si è confermato sui livelli di sempre, al suo ottavo anno in maglia biancoceleste. Tutti e due mandano in porta i compagni e sanno far gol, decisivi per la fase offensiva di Spalletti e Sarri: il georgiano di reti ne ha segnate 10 in campionato e due in Champions, il serbo 4 in serie A e 6 in totale con le due messe a segno in Europa League. Numeri impressionanti quelli di Kvaratskhelia che in totale ha segnato 12 gol e regalato 15 assist (agli undici in campionato vanno aggiunti i 4 in Champions League), positiva la stagione di Milinkovic Savic con 6 reti e 8 assist.

Dribbling, finte sterzate, verticalizzazioni immediate, conclusioni imprendibili dal limite dell'area e dalla distanza, due artisti del pallone Kvaratskhelia e Milinkovic-Savic: la specialità è rappresentata dagli assist, in serie A sono loro due al vertice seguiti da Kostic della Juventus che è a quota sette, con il passaggio a Rabiot per il gol del definitivo 4-2 dei bianconeri nel derby con il Torino. Un calcio di fantasia e di imprevedibilità con la capacità di saper inventare dal nulla tirando fuori il numero decisivo della partita.



Il gol di Kvara al Sassuolo con finte e dribbling partendo da centrocampo prima di trovare lo spiraglio giusto per battere Consigli (la magia che sbloccò il match, poi definitivamente chiuso dal raddoppio di Osimhen) è uno dei più belli di tutto il campionato e non solo del Napoli, un colpo di biliardo il sinistro nell'angolo di Milinkovic Savic contro il Milan, la rete che aprì la goleada della Lazio che poi travolse 4-0 i rossoneri di Pioli.



Kvara è stato costretto a saltare 4 partite di campionato, tre consecutive per la lombalgia, le ultime tre prima della sosta di novembre per i Mondiali, e il derby della Salernitana che non lo vide disponibile per l'influenza: venti le sue presenze in campionato, 19 da titolare e una entrando dalla panchina contro il Lecce al "Maradona" (6 le apparizioni in Champions League, dove è rimasto in panchina solo con i Glasgow Rangers al Maradona, 25 presenze in totale). Milinkovic Savic ha invece saltato solo due gare, il derby contro la Roma per squalifica e il match all'Arechi contro la Salernitana dove rimase in panchina: 22 partite giocate in campionato (21 da titolare), due in più dell'attaccante georgiano. In totale 31 le presenze con le 6 di Europa League, quella di Conference League e le due in coppa Italia.



Una delle chiavi di Napoli-Lazio sarà la loro sfida a distanza: Kvara gioca da esterno sinistro del tridente d'attacco e troverà dal suo lato, uno tra Lazzari e l'ex Hysaj, Milinkovic Savic invece a centrocampo incrocerà il polacco Zieinski. All'andata fu decisivo l'attaccante georgiano con il gol del 2-1, quello del successo azzurro, una rete bellissima, un destro imparabile sul cross basso di Anguissa. Milinkovic invece non riuscì ad incidere più di tanto e la squadra di Sarri dopo la buona partenza con il gol iniziale di Zaccagni non si rese più particolarmente pericolosa per il resto della partita. Domani sera il nuovo incrocio al "Maradona", il duello di altissima qualità tra il georgiano e il serbo: con le loro giocate che accendono Napoli e Lazio in attacco lo spettacolo è garantito.