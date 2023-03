Un solo superstite della Grande bellezza sarriana sarà in campo questa sera nel Napoli: Piotr Zielinski. L'altro sopravvissuto della diaspora post-Sarri è Mario Rui che, però, a causa della reazione e del calcione rifilato a Ciccio Caputo a Empoli sarà squalificato. Volendo, ma qualche dubbio c'è, dall'altra parta potrebbe essere Hysaj ma Sarri deciderà con calma. In ogni caso Spalletti ha poco da decidere: il superNapoli non si tocca. O almeno non si tocca fino a quando non torna la Champions. Dunque, stasera e sabato prossimo con l'Atalanta nessun turnover. La squadra è bella e fatta, con Mathias Olivera sostituto naturale del portoghese in campo fin da subito. Nonostante le belle parole, Elmas partirà ancora dalla panchina pronto all'uso nella ripresa, secondo i tradizionali canoni: d'altronde, è una specie di sesto uomo, nel senso che è quasi sempre il primo cambio di Spalletti, anche perché può essere piazzato un po' da tutte le parti.

Pieno, ma non esaurito questa sera lo stadio Maradona. Non si arriverà a quota 50mila spettatori paganti, la stima di ieri sera da parte della società è di 47mila tifosi. Controlli come sempre serrati all'ingresso dello stadio, con ispezioni per impedire l'accesso di fumogeni (vietati) e altro materiale che non può accedere nell'impianto di gioco. Come sempre, la squadra non andrà in ritiro: la vecchia regola di Spalletti durerà fino alla fine della stagione. Quando si gioca in notturna, i calciatori restano a casa, con la propria famiglia. Il raduno nell'hotel Gli Dei, a Pozzuoli, nella collina che affaccia sul cratere della Solfatara. A proposito di tifosi: a Torino contro i granata il prossimo 19 marzo, torneranno i supporters azzurri dopo lo stop per gli scontri sulla A1.