Kvaratskhelia, record anche sui social: 2 milioni di follower

Numeri da record anche in rete per Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano, quando era arrivato a Napoli pochi mesi fa, aveva su Instagram solo poche centinaia di migliaia di follower e oggi raggiunge un importante traguardo, quello dei 2 milioni. «Grazie a tutti voi. Sono così grato per questa crescita e per questo risultato» ha scritto Kvara ai fan, con una foto in cui indossa la maglia azzurra e anche quella della nazionale georgiana. In patria, ormai, Khvicha è una star ma anche fuori dai confini georgiani il mondo ha saputo innamorarsi di lui. Con questo risultato, inoltre, Kvara diventa l'azzurro più seguito della rosa su Instagram superando Lozano.