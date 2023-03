Osimhen uovo di Pasqua: l'ultima trovata a Sant'Anastasia

La Pasqua che si avvicina sarà una festa tutta azzurra per tanti tifosi del Napoli che vivono settimana dopo settimana il lungo viaggio della squadra di Luciano Spalletti in stagione. L'ultima trovata di festa arriva direttamente dalla Cioccolateria Theobroma di Sant'Anastasia: un dolce di Pasqua tutto dedicato a Victor Osimhen. Dopo la torta e i dolci dell'ultimo periodo, quindi, il bomber azzurro diventa anche uovo di cioccolato per la prossima festività pasquale. La notizia, data sui social, è piaciuta molto ai tifosi che sono già corsi a prenotarlo per la Pasqua.