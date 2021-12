Napoli-Leicester 3-2: cuore azzurro, ora gli spareggi con terze Champions

Il Napoli batte 3-2 il Leicester e passa il turno di Europa League: azzurri secondi alle spalle dello Spartak Mosca che ha vinto a Varsavia contro il Legia (i polacchi hanno sbagliato un rigore all'ultimo minuto di recupero).

Clima all'inglese, pioggia e freddo e partita all'inglese: il Napoli va avanti 2-0, viene ripreso sul 2-2 e vince con il 3-2 di Elmas, una rete bellissima del macedone che firma così la sua doppietta personale dopo aver segnato la seconda rete azzurra sull'assis di Petagna. Il centravanti è l'altro grande protagonista della serata di Europa League al "Maradona", parte dal primo minuto e sfrutta al meglio l'occasione fornendo una prestazione straordinaria non solo per la capacità di tenere palla e far salire la squadra ma anche per la qualità tecnica Il centravanti va via più volte agli avversari con dribbling di pregevole fattura ed è decisivo entrando anche nell'azione del primo gol del Napoli (dal suo tiro rimpallato arriva il tiro vincente di Ounas).

APPROFONDIMENTI SSCNAPOLI Napoli-Leicester, vota il migliore in campo LA DIRETTA SOCIAL Napoli-Leicester, live tweet di Anna Trieste SPORT Napoli-Leicester, le immagini più belle (Newfotosud) IL SORTEGGIO Europa, Napoli al secondo posto: ora rischio Dortumund e Barcellona

Sei assenze, indisponibili Insigne, Fabian Ruiz, Osimhen, Anguissa, Koulibaly e Lobotka, Costretto ad uscire per infortunio Lozano che cade e si scontra con un avversario (sospetta frattura al naso, al suo posto è entrato Malcuit). Spalletti lancia Ounas sotto punta, a centrocampo arretra Zielinski in coppia con Demme e il polacco, capitano, è l'altro grande protagonista del Napoli. Gestisce al meglio ogni pallone, va via alla grande in verticale nell'azione del secondo gol di Elmas e lotta con grande ardore su ogni pallone.

Il Napoli parte bene dopo il pericolo corso sul tentativo di Castagne neutralizzato da Meret. Ounas trova il gol dolpo 4 minuti, poi Elmas raddoppia. E a quel punto c'è un calo di concentrazione: il Leicester accorcia con Evans che sfrutta al meglio una doppia incertezza difensiva. Altro errore sul gol del 2-2 inglese. Nella ripresa il Napoli riparte forte, segna Elmas: poi Spalletti lancia nella mischia Mertens, poi Manoolas che dà una mano nella difesa che diventa a cinque e Di Lorenzo sale tra i due di centrocampo in coppia con Demme. Malcuit colpisce la traversa (tiro deviato da Schemeichel), il Leicester continua a spingere ma gli azzurri resistono e vannno avanti in Europa League.

Napoli (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui; 4 Demme, 20 Zielinski; 33 Ounas, 11 Lozano, 7 Elmas; 37 Petagna.

A disposizione: 25 Ospina, 72 Boffelli, 2 Malcuit, 14 Mertens, 21 Politano, 44 Manolas, 82 Vergara. All. Spalletti.



Leicester (4-2-3-1)

1 Schmeichel; 27 Castagne, 6 Evans, 4 Soyuncu, 5 Bertrand; 25 Ndidi, 8 Tielemans; 22 Dewsbury-Hall, 10 Maddison, 7 Barnes; 9 Vardy. All. Rodgers.

Arbitro: Lahoz (Spagna).