Napoli in Champions League: la nuova maglia Away Euro in vendita a 125 euro

In vista del prossimo appuntamento Champions contro l'Eintracht Francoforte agli ottavi di finale, il Napoli ha messo a disposizione dei tifosi una nuova divisa da indossare. Sarà in vendita da oggi, infatti, anche la la maglia Away Euro, già mostrata dagli azzurri di Luciano Spalletti nella gare europea di quest'anno in casa dei Glasgow Rangers.

Fondo bianco con pattern dedicato al logo del club, ma inserti in grigio (quella utilizzata in campionato ha invece rifiniture in blu e azzurro) per la divisa che si vedrà solo in Champions League e sarà indossata martedì a Francoforte da Kvaratskhelia e compagni. La nuova divisa europea è già disponibile anche nel webstore ufficiale al prezzo di 125 euro.