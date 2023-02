Osimhen, l'infortunio non è grave: un post per rassicurare i tifosi

La vittoria contro il Sassuolo è ormai già alle spalle per il Napoli di Luciano Spalletti ma i tifosi azzurri sperano di non ricevere pessime notizie dalle condizioni di Victor Osimhen, L'attaccante nigeriano è uscito malconcio dalla sfida di Reggio Emilia e tanti tifosi napoletani gli hanno scritto sui social nelle ultime ore: «Non è nulla di grave, sto già bene» ha risposto l'attaccante azzurro su Twitter, rassicurando così i suoi fan. Il Napoli tornerà in campo già martedì a con una fasciatura contro l'Eintracht.