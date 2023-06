Napoli, morto il giornalista Alessandro Sacco: il tweet di condoglianze del club

È scomparso nella notte Alessandro Sacco, giornalista napoletano alle prese da mesi con una patologia che lo aveva costretto in ospedale. Lo scorso aprile, il Napoli di De Laurentiis, attraverso i social, aveva lanciato un appello d'aiuto per le trasfusioni di cui necessitava. Questa mattina, il club ha voluto ricordare il giornalista scomparso con un tweet: «Il Napoli abbraccia la famiglia Sacco per la scomparsa di Alessandro, giornalista apprezzato e stimato per competenza e professionalità». Domani mattina, alle ore 10.30, i funerali nella parrocchia di S. Gennaro al Vomero.

