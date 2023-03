Napoli, nazionali in campo: ko la Nigeria di Osimhen, sorride Anguissa con il Camerun

Serata da dimenticare per i calciatori del Napoli impegnati in nazionale. Parte malissimo l'avventura verso il prossimo europeo per la Polonia di Piotr Zielinski, la nazionale di Santos è stata battuta per 3-1 dalla Repubblica Ceca in trasferta.

Un ko pesante, così come pesanti sono i risultati arrivati dagli azzurri impegnati nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. La Nigeria di Victor Osimhen è stata sconfitta 1-0 dalla Guinea Bissau, solo 1-1 per il Camerun di Zambo Anguissa, per la prima volta capitano della sua nazionale.