Napoli subito in campo dopo Milano: Gaetano torna in gruppo

Non c'è tempo per pensare troppo alla prima sconfitta in campionato, il Napoli all'indomani della trasferta di San Siro torna subito in campo: questa mattina la squadra si è ritrovata a Castel Volturno con Luciano Spalletti: quelli che sono scesi in campo a Milano hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri uomini del gruppo, dopo una prima fase di attivazione, sono stati impegnati in esercitazione di possesso palla e partita a campo ridotto.

Gianluca Gaetano - che aveva saltato la trasferta di Milano - è rientrato con i compagni e ha svolto l’intera seduta in gruppo, completando la rosa a disposizione dell'allenatore toscano.