© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Victor è molto eccitato da questa nuova avventura, per lui Napoli rappresenta una grande sfida». Andrew Osimhen , fratello della punta nigeriana, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Ha ricevuto davvero un’impressione molto buona dalla sua visita a. È rimasto colpito dalla città che reputa incantevole. Stesso discorso riguardo i tifosi. Mi ha detto che ha parlato concome se fosse un padre. E’ molto contento di averlo incontrato anche perché si è instaurato subito un ottimo rapporto tra di loro».Tra gli incontri napoletani anche l'allenatore e il resto della dirigenza. «Quando Gattuso ha parlato con Victor gli ha fatto subito capire che lo voleva fortemente in squadra» ha continuato. «Andrà in ritiro appena sarà ufficializzato il suo trasferimento. Così da conoscere al meglio tutti i nuovi compagni. So chee Victor hanno avuto dei contatti ma non so cosa si sono detti. È molto felice e orgoglioso di poter vestire la maglia azzurra. Vuole venire ae giocare con uno dei migliori club del mondo con dei grandi giocatori. Il suo cammino lo porterà ad alti livelli».