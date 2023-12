Napoli-Osimhen, incontro a Madrid: De Laurentiis non cambia idea rispetto all'estate

«Osimhen sta per firmare il rinnovo di contratto che era rimasto in sospeso dall'estate». Aurelio De Laurentiis ha parlato così questa mattina all'evento pubblico "Campania Terra Felix" lasciando intendere che per l'attaccante nigeriano sono stati fatti passi avanti importanti nelle ultime settimane. E in effetti, la scorsa settimana il numero uno azzurro e l'agente italiano del calciatore si sono incrociati ancora una volta.

Come riportato da Sky Sport, Roberto Calenda era insieme con Osimhen e il Napoli a Madrid per la sfida al Bernabeu di Champions, un'occasione per incrociare De Laurentiis e in cui il patron napoletano ha verbalmente fatto capire di voler garantire le condizioni pattuite in estate. Il calciatore è in scadenza nel 2025, per tutta lestate le parti hanno provato a trovare un nuovo accordo economico ma senza successo.