Napoli, Piotr Zielinski è negativo: negatività confermata per i tre italiani

Ottima notizia per il Napoli di Gennaro Gattuso che ritrova ufficialmente Piotr Zielinski. Dopo il “caso” di ieri per il polacco - testato prima positivamente e poi negativamente ai tamponi di controllo di rientro dalla nazionale - l’esame molecolare svolto nelle scorse ore ha dato esito negativo questo pomeriggio. Il centrocampista azzurro, che era in isolamento da ieri e non ha incontrato i compagni di squadra, potrà così riaggregassi al gruppo azzurro. Negativi anche i tamponi ripetuti ai tre nazionali italiani Insigne, Meret e Di Lorenzo.

Una vero sospiro di sollievo per Zielinski che negli ultimi giorni aveva dovuto assistere alle positività di tanti compagni di nazionale (primo era stato Skorupski, portiere del Bologna). Il polacco, inoltre, era già stato positivo al covid lo scorso ottobre prima di Juventus-Napoli, partita rinviata e diventata un caso, pronta a rigiocarsi proprio il prossimo mercoledì.