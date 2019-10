Un gol al 92' ha fatto esplodere la rissa tra i giocatori di Chievo e Napoli nella partita del campionato Primavera disputata a Sommacampagna (Verona).



Gli azzurrini, in vantaggio per 1-0 grazie alla prodezza su punizione di verona_ al 70', sono stati beffati da Nabil nel secondo minuto di recupero (i gialloblù erano in inferiorità numerica). Dopo l'esultanza del giocatore del Chievo sono volate parole grosse e spintoni tra i giocatori e Nabil è rimasto a terra per qualche minuto. Lite anche tra i tecnici del Napoli, Baronio, e del Chievo, Mandelli. Scene indecorose.



È sfumata così la vittoria per gli azzurrini, che erano reduci dalla pesante sconfitta (2-7) a Salisburgo in Youth League. Ultimo aggiornamento: 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA