Napoli-Real Madrid sold out: venduti 54.726 biglietti

Ci si era fermati allo scorso aprile, in occasione di Napoli-Milan. Si riprenderà tra qualche settimana con Napoli-Real Madrid. La Champions League torna di scena a Napoli con una super sfida che sarà da tutto esaurito: come confermato anche dal club di Aurelio De Laurentiis, infatti, lo stadio Maradona è ufficialmente sold out per la sfida alla squadra di Carlo Ancelotti prevista il prossimo 3 ottobre, seconda giornata del Gruppo C di Champions.

Esauriti, quindi, i 54.726 posti previsti a Fuorigrotta con un incasso da record al netto di prevendite e abbonamenti. L'obiettivo del club azzurro è avvicinare e magari superare quei quasi 6 milioni di euro che arrivarono nelle casse della società lo scorso aprile per la sfida al Milan. E soprattutto chiudere in campo con un risultato diverso che aiuti la squadra di Rudi Garcia nel prosieguo della stagione.