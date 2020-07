© RIPRODUZIONE RISERVATA

La più bella notizia è sicuramente la sua: Kevin Malcuit torna tra i convocati del Napoli e lo fa alla viglia della sfida con l'Udinese, 34° turno di Serie A. Il terzino francese non era a disposizione dallo scorso 27 ottobre, il giorno in cui sul campo della Spal ha rotto il crociato e la possibilità di dare una mano ai suoi compagni.lo ritrova tra i disponibili, mentre rinuncia ae Llorente. Entrambi non saranno del match - lavoro differenziato per i due questa mattina al San Paolo per la rifinitura - unitamente asqualificato.Meret, Ospina, KarnezisLuperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.