Un tempo, neanche tanto lontano per la verità, nei giorni precedenti la partita i derby più sentiti si giocavano sui giornali sportivi e nelle trasmissioni televisive e soltanto la domenica la battaglia si spostava definitivamente sul campo e sugli spalti. Oggi, invece, il terreno mediatico principale della disputa tra allenatori, società e tifoserie è quello digitale, in particolare quello dei social network. Così anche il derby tra Napoli e Roma si sta giocando innanzitutto sulle piattaforme, dove nell'ultima settimana i due allenatori Spalletti e Mourinho hanno raccolto quasi lo stesso numero di menzioni, anche se il tecnico portoghese, da sempre più comunicativo e altrettanto divisivo, si è preso una fetta leggermente superiore, 4.010 pari al 53,59%, a fronte delle 3.480 del tecnico azzurro.

La lieve distanza nelle menzioni, invece, si allarga a favore del tecnico giallorosso quando osserviamo le rispettive capacità di engagement, cioè quanto il solo nome dell'allenatore riesce a coinvolgere maggiormente il tifoso nelle discussioni online. Infatti, il rapporto tra i due è nettamente a favore di Mourinho, a cui non manca il fiuto della polemica, che riesce a generare una percentuale di engagement del 65,31%, mentre il serafico Spalletti deve accontentarsi del 34,69%. Lucianone però può prendersi una meritata rivincita sul collega nella classifica più importante, quella del sentiment che ci restituisce il gradimento e la benevolenza dei tifosi digitali verso i due allenatori: il mood positivo per Spalletti raggiunge il 60%, mentre Mourinho è distaccato di ben 13 punti, come quelli che separano le due squadre in classifica, e si ferma al 47%.

I ruoli si ribaltano invece nel confronto digitale tra i due attaccanti. In questo caso è il bomber partenopeo Osimhen a fare la parte del leone nel censimento delle menzioni e nell'engagement totale, surclassando Abraham. Solo nell'ultima settimana, sulle quattro piattaforme social Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, Osimhen ha incassato in totale oltre 2.630, pari all'80% di quelle che totalmente le due punte hanno ottenuto cumulativamente, mentre l'attaccante capitolino si è fermato a 641. Una superiorità che in parte Abraham riesce a limitare nell'engagement, dove evidentemente può godere di una diversa intensità di coinvolgimento del tifo giallorosso nelle discussioni online, che incide anche nella formazione del sentiment per i due calciatori. Mentre Osimhen fa registrare un sentiment positivo del 29%, l'attaccante di Mourinho riesce a rastrellare sui social, pur se con molte meno menzioni, un mood positivo del 47%.

Infine, monitorando tutte le discussioni sul possibile pronostico del derby, la chiave di ricerca vince il Napoli incassa una percentuale di sentiment positivo pari al 61%, mentre la subordinata, vince la Roma, si ferma al 21%.