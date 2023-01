Zielinski mette all'asta per i bambini gli scarpini del gol al Mondiale

Piotr Zielinski non si risparmia mai: come ogni anno, il centrocampista azzurro sposa il progetto di "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", ente benefico del suo Paese, per assistere i bambini meno fortunati. Anche questa volta, Zielinski parteciperà all'iniziativa: il polacco ha messo all'asta gli scarpini con cui ha giocato all'ultimo Mondiale in Qatar.

Gli stessi con cui aveva segnato anche il suo primo gol in una Coppa del Mondo - contro l'Arabia Saudita -: è ancora possibile partecipare all'asta e nel frattempo le sue scarpe da gioco hanno raggiunto il valore di 8600 Polish Zloty, circa 2mila euro.