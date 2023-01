Luca Fusi era il playmaker davanti alla difesa del Napoli di Maradona, un ruolo chiave in una squadra con grandissimi campioni e con la quale vinse uno scudetto e una coppa Uefa: nella sfida Napoli-Roma potrà essere decisivo il ruolo dei centrocampisti. «Tutte e due hanno giocatori importanti e di qualità: il Napoli riesce a dare maggiore continuità alla manovra rispetto alla Roma che invece ha più alti e bassi».

L'uomo chiave a centrocampo del Napoli?

«Lobotka è un giocatore fondamentale del Napoli per il grande equilibrio che sta dando in fase difensiva e offensiva. Fa sempre la scelta giusta e gioca semplice».

E quello della Roma?

«Matic, è lui il perno che fa girare la Roma. Ha più fisicità ma meno giocate rispetto a Lobotka, il suo contributo però è importante allo stesso modo per l'equilibrio della squadra giallorossa».

Allarghiamo la rosa dei possibili protagonisti di Napoli-Roma: indichi altri due nomi?

«Dico Osimhen per il Napoli e Dybala per la Roma: sono loro in questa fase i trascinatori delle due squadre. Il nigeriano ha trovato continuità nel fare gol e l'argentino tira fuori sempre grandi giocate».

E la sfida tra Spalletti e Mourinho?

«Due grandi allenatori, la qualità più importante che li accomuna è saper valorizzare al massimo gli elementi dell'intera rosa tenendo tutti quanti in considerazione nella stessa maniera: così riesce a motivare tutti i giocatori riuscendo a tirare fuori il massimo da ognuno di loro».

E sul loro modo di mettere le squadre in campo?

«A entrambi piace avere giocatori di qualità per proporre un certo tipo di calcio. Poi ci sono delle differenze perchè Spalletti si affida alla difesa a quattro, invece Mou propone quella a tre: l'allenatore del Napoli è stato molto bravo a trovare subito la quadra nonostante i cambi in estate con le partenze e i nuovi arrivi, quello della Roma la continuità l'ha trovata strada facendo».

Napoli-Roma che partita sarà?

«Il Napoli farà la partita come ha nelle sue corde e la Roma cercherà di rispondere appena sarà possibile: gli azzurri sono favoriti perché stanno benissimo da un punto di vista fisico e mentale e hanno sempre approcciato le partite in maniera giusta sia prima che alla ripresa del campionato nel 2023, anche a Milano contro l'Inter quando la sconfitta è stata determinata da episodi. Ma ogni partita presenta sempre qualche incognita e sarà così anche per il Napoli contro la Roma».

Gli azzurri lanciatissimi nella corsa scudetto: qual è il segreto per arrivare in testa fino in fondo?

«Gli azzurri devono continuare a giocare divertendosi come hanno fatto finora e con il piacere di esprimere un bel calcio senza pensare ad altro».

La Roma è ancora impegnata su tre fronti: dove potrà arrivare?

«In campionato l'obiettivo è provare a centrare un posto in Champions ma non sarà semplice. In Coppa Italia potrà avere più chances di arrivare fino in fondo anche perché è già stata eliminata qualche squadra importante. E potrà provarci anche in Europa League: già la sfida contro il Salisburgo è difficile ma la Roma può farcela».