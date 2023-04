Napoli-Salernitana, già esaurite le Curve: Distinti quasi sold out

È durata poche ore la vendita dei biglietti di Napoli-Salernitana, gara in programma al Maradona il prossimo sabato 29 aprile. I tifosi azzurri, infatti, hanno polverizzato in breve interi settori dello stadio di Fuorigrotta: le due Curve superiori sono già sold out, lo sarà tra poco anche il settore Distinti superiore così come la Tribuna Nisida. In vendita ancora i settori inferiori dello stadio, fino all'esaurimento posti.

Quella contro i cugini granata sarà probabilmente la prima gara in cui si potrà immaginare di chiudere la pratica scudetto. Ma Osimhen e compagni dovranno provare a fare risultato a Torino contro la Juventus e nel frattempo sperare che i granata del Torino facciano un "favore" all'Olimpico, contro la Lazio già domani.