Rrahmani, rinnovo di contratto vicino: l'agente è a Napoli per la firma

Si chiuderà in queste ore anche la vicenda relativa al contratto di Amir Rrahmani, centrale azzurro del Napoli con il contratto in scadenza nel 2024. L'agente del calciatore, come informato da Sky, è in queste ore proprio in città per incontrare il club di Aurelio De Laurentiis e mettere la firma definitiva al rinnovo del difensore con gli azzurri per altri cinque anni.

Rrahmani è arrivato a Napoli nel 2020 per una cifra intorno ai 15 milioni di euro e con la squadra oggi di Luciano Spalletti ha collezionato 90 presenze e 7 gol, diventando un punto di riferimento per la difesa azzurra. Con il rinnovo, anche un ritocco all'ingaggio da 1,8 milioni di euro che ha percepito nei suoi primi tre anni di Napoli.