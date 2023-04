Napoli-Salernitana, biglietti in vendita dalle 15: prezzi da 35 euro a 85 euro

Come informato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, saranno posti in vendita a partire dalle 15 di oggi, venerdì 21 aprile 2023, i biglietti per la sfida Napoli-Salernitana, in programma il prossimo sabato 29 aprile. In attesa delle decisioni da parte delle Autorità Competenti, la vendita sarà vietata ai residenti nella provincia di Salerno.

Non sarà necessaria la Fidelity Card azzurra per l'acquisto presso le ricevitorie autorizzate.

I prezzi dei biglietti