Napoli-Salernitana, Pippo Inzaghi in conferenza stampa: «Ochoa titolare, Pierozzi sta bene»

Ci sono le partite e poi ci sono i derby, che hanno un fascino e un peso specifico totalmente differente. Proprio come Napoli-Salernitana, pronto ormai a rubare la scena.

Novanta minuti, quelli in programma domani pomeriggio al Maradona, che potrebbero dire tanto alla Salernitana in vista del futuro: «Quando giochi contro squadre forti come il Napoli devi stare attento, i partenopei sono fortissimi. Servirà una partita come quella contro la Juve. Sappiamo l’importanza del derby, vorremmo regalare una bella partita ai nostri tifosi. Finalmente stiamo molto bene fisicamente, non mi interessa se siamo in pochi, siamo sufficienti per fare un bel derby – le parole di Pippo Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia – Sabatini? Il direttore ha dato una carica ulteriore. Mi auguro che domani ci sia un ulteriore passo in avanti anche se far meglio della precedente gara non sarà semplice, voglio la lotta e la leggerezza mentale che ho visto. La mia compagna mi ha visto triste e mi ha detto che se la squadra gioca in questo modo non bisogna essere tristi e ha ragione. Ero triste peri pochi punti raccolti ma le prestazioni fanno ben sperare».

Per il derby Inzaghi dovrà nuovamente fare i conti con un bel po' di assenze, tra le notizie positive invece l’esterno Pierozzi arrivato nelle ultime ore in prestito dalla Fiorentina: «Kastanos non ce la fa, Bohinen ha la febbre.

I convocati, quindi, sono quelli previsti viste le tante assenze. Formazione? Negli ultimi due giorni ho provato Sambia mezzala, è arrivato anche Pierozzi che può essere adattato lì, così come può giocarci Candreva. Sappiamo del deficit a centrocampo per cui mi interessa poco se giocheremo a tre a metà campo. Sto ragionando anche su Martegani mezzala – sempre Inzaghi in conferenza – Simy si è guadagnato la titolarità con l’impegno, mi sono però sembrate eccessive le critiche a Ikwuemesi. In porta rientra Ochoa, è il titolare, avrei potuto farlo giocare con la Juve ma era giusto dare continuità a Costil che si è dimostrato all’altezza. Sul mercato abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con il direttore, Milan e il presidente, sono uscito rinfrancato dalla riunione. Abbiamo una società e un direttore bravissimi che sanno quello che devono fare, non hanno bisogno dei miei consigli».