Napoli, Kvaratskhelia finisce «in punizione» dopo il Milan

Una risata anche nell'amarezza. Napoli-Milan è finita da un po' ma non smette di essere nella testa di tanti tifosi azzurri che non hanno ancora digerito l'eliminazione. Una eliminazione che porta la firma anche di Khvicha Kvartskhelia, sfortunato protagonista nei 180 minuti contro i rossoneri: nei vicoli del centro città, la sagoma del georgiano fuori da un locale commerciale è stata girata verso il muro. «Mi dispiace, sono in punizione» la simpatica vignetta scritta sul corpo dell'azzurro per strappare un sorriso.