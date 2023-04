Osimhen, il consiglio dell'idolo Drogba: «Non andare al Psg»

Se Victor Osimhen si è ispirato a qualcuno nella sua carriera, quel qualcuno è senza dubbio Didier Drogba, ivoriano e idolo del giovane Victor già prima di arrivare in Europa per spiccare il volo. E proprio l'ex punta del Chelsea ha voluto mandare un messaggio all'attaccante del Napoli, in questi mesi accompagnato da tanti rumor di mercato sul futuro.

«Se Osimhen è davvero nel mirino di un club come il Psg, allora è facile capire la portata del suo talento ela grande stagione che sta facendo» ha spiegato Drogba ai microfoni di Canal+ dove oggi è commentatore nelle serata di calcio europeo. Ma avverte l'azzurro: «Il Psg però non è il club di cui ha bisogno per continuare la sua crescita».