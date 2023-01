Napoli-Salernitana, Kvaratskhelia resta in dubbio: solo palestra dopo l'influenza

Il giorno dopo la brutta eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese, i riflettori del Napoli sono tutti puntati su Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano ieri non era tra i disponibili di Luciano Spalletti per la sfida ai grigiorossi in Coppa a causa di una influenza che l'ha tenuto lontano dal campo per un giorno.

Questa mattina, infatti, l'azzurro è tornato a Castel volturno insieme con i compagni: Kvaratskhelia ha svolto però solo lavoro personalizzato in palestra in attesa di riaggregarsi al gruppo per la sfida di sabato contro la Salernitana. Anche Diego Demme ha fatto intera seduta in gruppo dopo l'assenza di ieri per la nascita della seconda figlia.