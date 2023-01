Inviato a Castel Volturno

Il pensiero è solo al campionato, a quello scudetto che mai come quest'anno sembra a portata di mano. 33 anni dopo. Basta dirlo, senza ipocrisia. Impossibile, in una simile stagione, andare avanti su tre fronti. I reduci dal Mondiale non sono ancora al top ed è fuori dalle possibilità anche mentali riuscire a competere pure in Coppa Italia.

Non una resa incondizionata, con la Cremonese, ma chiaro che le motivazioni non sono state le stesse rispetto alla gara con la Juventus. Spalletti non deve leccarsi le ferite, non ne ha motivo. Sapeva benissimo i rischi che correva con le scelte. E ha mandato un chiaro messaggio a tutti: l'unica gara che conta è quella con la Salernitana. Ieri ha iniziato a parlare dei rischi della gara e del fatto che in questa partita nessuno deve pensare alla distanza di punti che c'è: è un divario che in campo non avrà alcun peso. Per questo vuole Spalletti parla della necessità di un Napoli che sia forte di testa e di motivazione. Poi, la qualificazione sarebbe pure potuta arrivare ma senza sacrificare le energie degli spremuti in campionato. Il suo turnover totale ha mandato in tilt il Napoli e fatto sparire la qualificazione ai quarti di finale. Ma a Castel Volturno, il giorno dopo, nessuno ne fa un dramma. Neppure De Laurentiis che non manda mai giù le sconfitte con grande facilità, ma stavolta non ha mandato segnali di contrarietà al suo tecnico. Anzi. La Cremonese è già alle spalle, ora c'è la Salernitana. E questi saranno i giorni di Kvara: perché il georgiano è in grosso dubbio per la trasferta nel derby dopo il forfait di martedì sera. In queste ore si valuteranno le sue condizioni: ha avuto un attacco influenzale e i postumi creano sempre grosse incertezze, Ieri, per esempio, si è limitato a lavorare in palestra proprio perché ancora debilitato. Nel caso, è già pronto il sostituto: sarà Elmas, le cui condizioni di forma lasciano pochi dubbi su chi, eventualmente schierare al posto della stella georgiana.





Non c'erano musi lunghi, ieri mattina nel quartier generale di Castel Volturno. Per qualche minuto, si era sparsa la voce di una possibile visita del patron De Laurentiis nel centro tecnico proprio per provare a tirare su il morale della squadra. Ma gli impegni per i lavori dello stadio hanno spinto il presidente del Napoli a rinviarlo. In ogni caso, Spalletti ha già proiettato la sua squadra al derby con la Salernitana: ha spiegato, brevemente, come la sconfitta di martedì deve dare le forze per vincere sabato sera. Certo, dispiace per la Coppa Italia: mai come quest'anno, il Napoli di Spalletti sembrava fatta apposta per riuscirci.

Eppure sarebbe miope e ingeneroso ridurre il giudizio sugli azzurri al mero risultato rimediato con la Cremonese. Anche alcune delle seconde linee hanno superato il test a pieni voti: come Simeone, per esempio. Mentre è evidente che sono state tante anche le amnesie di Ostigard e Ndombele. Motivi per cui con la Salernitana ci sarà un contro-turnover, ovvero il ritorno della squadra che ha annientato la Juventus per 5-1 e che domina il campionato. Con il solo punto interrogativo legato alle condizioni di Kvara. In realtà, ieri un occhio di riguardo anche per Lobotka che è uscito malandato dalla gara di Coppa Italia (e non solo per il rigore sparato al cielo pieno di pioggia). Ha accusato un problema fisico nel finale dei tempi supplementari dopo un contrasto: nulla di preoccupante ma stamane la sua situazione fisica sarà valutata ancora una volta. Deciso il programma della trasferta: la squadra partirà per Salerno già venerdì pomeriggio e dormirà in un hotel della città poco distante dello stadio Arechi. Nonostante il divieto per i residenti a Napoli, la gara viene considerata ad alto rischio. Ed è previsto un massiccio servizio di ordine pubblico.