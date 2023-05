Napoli, salta l'idea Kamada: è a un passo dal Milan

«Acquisteremo anche un giapponese» ha detto più volte nelle ultime settimane Aurelio De Laurentiis svelando in parte le mire di mercato del nuovo Napoli che nascerà.

Ma quel giapponese di certo non sarà Daichi Kamada, il centrocampista offensivo giapponese che piaceva agli azzurri e che era stato visionato anche dal vivo in occasione della doppia sfida Champions contro l'Eintracht Francoforte.

Kamada si libererà a fine giugno dal club tedesco, pronto a cambiare Paese e a venire in Italia. Ma non per il Napoli: il giapponese è a un passo dal Milan che, come gli azzurri, ha seguito da vicino il calciatore e attendeve solo la fine della stagione per affondare il colpo. Come riportato da Sky Sport, dopo la qualificazione rossonera alla Champions, il Milan è pronto a chiudere l'affare "scippando" l'idea orientale agli azzurri.