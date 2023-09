Napoli subito in campo: ora c'è il Braga in testa

Dopo il pareggio in rimonta di Marassi contro il Genoa, il Napoli torna subito in campo a Castel Volturno. Allenamento domenicale perché all'orizzonte c'è già la Champions League e la prima sfida del girone contro il Braga.

La squadra si è divisa in due gruppi: quelli che hanno giocato dall'inizio ieri sono stati impegnati in un lavoro di scarico, mentre gli altri uomini della rosa hanno svolto una prima fase di attivazione e lavoro di possesso palla. ancora ai margini del gruppo Gollini e Demme: i due azzurri hanno svolto allenamento personalizzato in campo.