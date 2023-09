Torna Il Bello del Calcio: dal 18 settembre la nuova stagione

Tre mesi dopo la grande festa scudetto, torna Il Bello del Calcio, in onda tutti i lunedì dal 18 settembre, ancora una volta sull’emittente Televomero - Canale 11. La fortunata trasmissione tv ideata e condotta da Claudia Mercurio - con la produzione di Alfonso Quaranta - apre di nuovo le sue porte per la stagione numero 12, a cavallo tra diversi Napoli ma con lo stesso entusiasmo di tanti anni fa.

Anche per la stagione che sta per cominciare, tante le novità pronte per i fedelissimi telespettatori che hanno accompagnato negli anni il talk show più seguito in Campania: una squadra di opinionisti di livello internazionale per affrontare al meglio le sfide del campionato - con il tricolore sul petto e nel logo - e della nuova Champions League, uno studio tutto nuovo per l’occasione, ospiti speciali del mondo del calcio e dello spettacolo che accompagneranno gli appuntamenti della stagione 2023/24.

Da Fulvio Collovati a Nando Orsi, da Roberto Rambaudi a Stefan Schwoch e Alessandro Altobelli, accompagnati da volti delle emittenti più prestigiose del Paese come Sky Sport, Mediaset e Rai.

Protagonisti del parterre saranno Franco Ordine e Ivan Zazzaroni, Francesco Modugno e Gianluca Gifuni, Ana Quiles, Massimo Giletti, le voci napoletane di Maurizio De Giovanni e Ciccio Marolda, con tante sorprese destinate agli appassionati napoletani, la collaborazione continua con Radio Marte e puntate speciali che si rincorreranno nell’arco di tutta l’annata insieme.

Ad accompagnare Claudia Mercurio nel viaggio lungo una stagione, ci saranno i sorrisi, l’arte e la comicità del duo Gigi&Ross, fidate spalle anche nell’ultimo e fortunato anno che ha visto la famiglia de Il Bello del Calcio raccontare il 3° e storico scudetto del Napoli di De Laurentiis.

Come nelle passate edizioni, anche per quest’anno la trasmissione più amata del lunedì comincerà alle 20.50 al Canale 11 del dt e in streaming su tutti i canali social del programma e di Televomero. Ancora una volta, per raggiungere tutti i napoletani in giro per l’Italia, Il Bello del Calcio raddoppierà: la trasmissione sarà visibile anche in Lombardia su Top Calcio 24, emittente lombarda di punta, in differita alle 22.00 del lunedì e in replica alle 07.00 del martedì.