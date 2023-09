Napoli, il Braga ancora ko. Jorge: «Ma non avevo in testa gli azzurri»

Artur Jorge, allenatore del Braga, si difende dopo la sconfitta dei portoghesi che mercoledì dovranno incontrare il Napoli di Rudi Garcia alla prima di Champions League. «Non ho pensato al Napoli quando ho scelto la formazione. Abbiamo perso perché non siamo stati in grado di essere superiori all'avversario, in molti aspetti. Nell'aggressività, nelle seconde palle, nella circolazione della palla» ha spiegato l'allenatore dei portoghesi dopo il secondo ko di fila contro la Farense.

«Non abbiamo giocato al nostro livello. Primo posto? Qui nessuno ha mai detto che dobbiamo lottare per il titolo» ha spiegato dopo la sconfitta «Distratti dalla Champions? Non voglio credere che sia possibile. Noi, a questo livello, dobbiamo avere la capacità di separare molto bene ogni momento. Questo mese avremo sei partite, due delle quali in Champions League, quindi ci deve essere la consapevolezza per riconoscere bene ogni partita».