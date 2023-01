Inviato a Castel Volturno

Non farà nulla nelle ultime ore di mercato, Giuntoli. Guarderà le rivali - rivali si fa per dire, visto l'abisso che c'è - muovere gli ultimi ritocchi. Ma la serie A ha speso davvero le briciole. La formula dell'ingaggio di Gollini lascia aperti parecchi scenari: perché prevede un'opzione di riscatto del cartellino, a giugno, di 8 milioni. Dunque, non più un prestito secco, come pure era ipotizzato: i bergamaschi, appena un anno fa, valutavano Gollini 20 milioni.

Il Napoli, dunque, ha blindato la porta. Gollini viene consapevole che dovrà essere il vice di Meret. Il futuro in porta sembra blindato, ma se gli agenti di Meret dovessero esagerare nelle richieste di rinnovo (Pastorello ha parlato di sirene inglesi) Giuntoli ha già due portieri nel mirino per il futuro: Vicario dell'Empoli e Carnesecchi della Cremonese. Senza dimenticare il 22enne Elia Caprile, portiere del Bari: se il Napoli lo vuole, lo prende e basta. C'è un altro portiere che De Laurentiis ha richiesto personalmente: è Vicario dell'Empoli. La linea del futuro è quella green: 2,5 milioni di tetto di ingaggi e salary cap attorno ai 75 milioni. Sono le linee guida di De Laurentiis, ma presto tutta la serie A dovrà fare i conti con questi numeri. Quindi, nel mirino c'è Tommaso Baldanzi, il 20enne che sta incantando nell'Empoli e con cui anche Spalletti ha parlato durante la lunga sosta per i mondiali durante una premiazione.

Da tempo Giuntoli ha gli occhi puntati su questo centrocampista offensivo. Basta trovare il prezzo giusto anche se il Napoli ha una certa allergia per le aste. Non è finita qui perché la caccia ai giovani talenti della serie A è incessante. E nel taccuino c'è anche un altro terzino che ha colpito, e non poco, l'area tecnica azzurra: è Josh Doig, classe 2002, scozzese e terzino rivelazione dell'Hellas Verona, protagonista con 2 gol e tre assist. Certo, tutto dipende da chi andrà via: Giuntoli segue con costanza Frattesi e Laurienté esterno d'attacco, tutti e due del Sassuolo. Piace, e molto, Traorè che è in scadenza: gioca nel Wolverhampton, in Premier, e ovviamente l'interessamento è nell'ottica di qualche difficoltà nel rinnovo di Lozano.

Piace anche Walid Cheddira, 25 anni, l'attaccante esploso nel Bari: anche qui, non c'è bisogno di fare aste, perché si parla di un altro club della famiglia De Laurentiis. Nessun appuntamento per il rinnovo di Osimhen in programma: impossibile ritoccare ancora all'insù il suo ingaggio che ora è di 4,5 milioni di euro. Il Napoli lo valuta 150 milioni di euro. È ancora presto per parlare con Zielinski e Lozano di futuro. A maggio l'argomento sarà all'ordine del giorno. Chi non rinnova, rischia di finire sul mercato.