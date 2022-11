Napoli-Udinese, probabili formazioni: Kvaratskhelia tenta il recupero

Dopo la grande vittoria contro l'Empoli al Maradona di ieri sera, Luciano Spalletti concede 24 ore di riposo alla squadra azzurra. Niente allenamenti, dunque, oggi a Castel volturno, in vista soprattutto dell'ultima impegnativa sfida del 2022 contro l'Udinese, in programma sabato ancora una volta a Fuorigrotta.

Il centro tecnico azzurro resterà comunque aperto e a disposizione per i calciatori che ne avranno bisogno in queste ore, come Amir Rrahmani, Salvatore Sirigu o Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano assente ieri sera che sta provando a recuperare dall'infortunio alla schiena che l'ha tenuto out nelle ultime due gare. L'obiettivo è rientrare in campo contro i friulani sabato.