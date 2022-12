Napoli, Rrahmani rivede il campo: e tornano tre azzurri dal Mondiale

Amir Rrahmani ha svolto prima parte di lavoro con il gruppo e successivamente allenamento personalizzato. Ed è questa la più bella notizia di mattinata per il Napoli di Luciano Spalletti che è tornato a lavorare a Castel Volturno, davanti a centinaia di ragazzi e ragazze delle giovanili azzurre, arrivati al Centro tecnico per i consueti saluti di Natale alla prima squadra.

Anche per Matteo Politano i problemi sono superati, l'esterno azzurro ha svolto seduta con la squadra questa mattina e sarà a disposizione per il Lille. Questa mattina anche i primi rientri dalle nazionali: Anguissa, Lozano e Olivera sono rientrati dagli impegni ai Mondiali e hanno svolto esercitazione in palestra e lavoro personalizzato in campo.