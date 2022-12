Napoli, Giuntoli blinda Kvaratskhelia: «Non c'è alcuna possibilità che lo lasceremo andare»

Il ritorno in campo dopo l'infortunio in partite ufficiali arriverà nel 2023, ma il 2022 di Khvicha Kvaratskhelia è bastato per accendere sul georgiano del Napoli i riflettori delle più grandi squadre europee. Tra le ultime, anche il Newcastle sembrerebbe ora in fila per Kvara, che però il Napoli ha scoperto e lanciato, e ora vuole tenersi stretto anche per il futuro.

«Non c'è alcuna possibilità che lo lasceremo andare, a prescindere dall'importo dell'offerta» le parole chiare sono di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli le cui dichiarazioni sono riportate dal portale russo SportExpress, interessato a Kvaratskhelia per i suoi trascorsi con la maglia del Rubin Kazan. Il dirigente azzurro ha chiuso le porte a una eventuale cessione per il georgiano.