Napoli, Veiga risparmiato da Benitez: «Non avrebbe avuto senso schierarlo»

L'arrivo al Napoli è ormai cosa fatta: Gabri Veiga attende solo l'aereo che da Vigo lo porterà a Roma per le visite mediche con il club azzurro e per l'avvio della nuova stagione. L'ennesima prova arriva anche dal campionato: il Celta Vigo pareggia 1-1 in extremis in casa della Real Sociedad ma il centrocampista classe 2002 resta in panchina per tutto il corso di una gara che stava mettendosi male per gli azzurri.

Il Napoli spera di poter chiudere il colpo Veiga già da domani, messa alle spalle la prima gara ufficiale della stagione contro il Frosinone in campionato. Per lo spagnolo pronto un affare da oltre 35 milioni tra base fissa più bonus, una cifra che ha convinto anche la squadra di Rafa Benitez alla cessione: «Siamo vicini alla conclusione dell’affare, dobbiamo essere realisti. Non avrebbe avuto senso schierarlo in campo.

Ne avevo parlato anche con lui, sarebbe stato un rischio sia per il club che per il calciatore dal punto di vista mentale e sportivo. Fortunatamente i suoi compagni hanno saputo dare tutto anche senza lui».