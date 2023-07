Napoli, Zielinski attacca: «Non capite di calcio»

Un attacco chiaro. Ma contro chi? «Per quelli che non capiscono di calcio...discontinuo...» queste le parole - volutamente in italiano - di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che è tornato a farsi vivo via social.

In una storia pubblicata su Instagram, il centrocampista azzurro ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi detrattori in giorni caldi, quelli in cui si decide il futuro visto il contratto in scadenza.