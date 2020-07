LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una domenica estiva da sfruttare dopo il rientro agli allenamenti. Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno ieri mattina, poi tutti a pranzo fuori per celebrare la vittoria sul Sassuolo, come nel caso di Piotr Zielinski , a tavola insieme a Cuma con le rispettive compagne.Un'amicizia forte quella che si è sviluppata nelle ultime settimane tra la compagna die quella di(e la sua gemella, presente a Napoli da quando si è concluso il lockdown): le tre sono state insieme ala scorsa settimana per qualche giorno di relax.