Osimhen fa 1-1, niente Mondiali: Koulibaly e il Senegal, festa ai rigori

Sono serviti finanche i rigori, ma il Senegal può festeggiare: la nazionale di Koulibaly già campione d'Africa a febbraio batte di nuovo l'Egitto e si qualifica al Mondiale. Per il difensore azzurro 120 minuti in campo e il brivido del rigore sbagliato a inizio batteria, ma gli errori degli egiziani (compreso Salah) hanno addolcito la pillola per i Leoni della Teranga che saranno in Qatar il prossimo novembre.

Delusione enorme invece per la Nigeria di Victor Osimhen: le aquile non vanno oltre l'1-1 contro il Ghana al ritorno del match di qualificazione al Mondiale, un risultato che premia così i ghanesi, in virtù del gol segnato oggi in trasferta. Dopo il vantaggio di Partey, la Nigeria era riuscita a riacciuffare il pari con il rigore di Troost-Ekong. Prima dell'intervallo, un gol annullato a Osimhen dal VAR (per fuorigioco) rovina i piani dei padroni di casa che non riusciranno più a superare Wollacot.