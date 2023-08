Osimhen-Al-Hilal, si tratta: David è una alternativa per gli arabi

Jonathan David rischia di diventare doppio protagonista del mercato estivo. L'attaccante canadese del Lille che piace da sempre al Napoli e che proprio per il club azzurro sarebbe sostituto ideale di Victor Osimhen, ora potrebbe anche trasformarsi in una alternativa al nigeriano per l'Al Hilal, il club saudita che da settimane lavora per strappare Osimhen agli azzurri.

Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, viste le resistenze per ora manifestate da Aurelio De Laurentiis su Osimhen, l'Al-Hilal avrebbe contattato anche lo stesso David, per capire quanta possibilità c'è di convincerlo a sposare la causa del campionato saudita. Per ora il favorito resta sempre l'attaccante del Napoli, ma gli azzurri non lo cederanno per meno di 150 milioni di euro.