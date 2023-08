Natan, primo allenamento. Anche Osimhen torna in campo

La prima volta di Natan Bernardo De Souza è in campo con un'atmosfera strana tra panchina e spalti. Il brasiliano si allena per la prima volta con i nuovi compagni, ma le voci di mercato disturbano anche le sessioni di lavoro della squadra di Garcia. Nel pomeriggio, un gruppo ha lavorato in piscina per il recupero fisico mentre il resto della squadra dopo una prima fase di attivazione a secco a svolto ha svolto partite a campo ridotto.

Il primo pomeriggio in campo per Natan coincide anche con il ritorno agli allenamenti di Victor Osimhen e Piotr Zielinski, entrambi al centro di tanti rumors per il futuro. Garcia pensa anche agli indisponibili: Gollini ha svolto lavoro in gruppo. Mario Rui, Gaetano, Coli Saco e Kavaratskhelia hanno fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie, assente anche Politano per il leggero colpo ricevuto ieri in partita.