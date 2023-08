Napoli, Cajuste subito in campo: si rivede anche Osimhen

Solo buone notizie dal pomeriggio di allenamento per il Napoli di Rudi Garcia. L'allenatore francese ha potuto dare innanzitutto il benvenuto a Jens Cajuste, il centrocampista danese ufficializzato in queste ore dal club e subito sceso in campo ad allenarsi con i nuovi compagni, dopo la calda accoglienza ricevuta dal pubblico presente a Castel di Sangro. E poi anche a Victor Osimhen, che ha svolto tutto il pomeriggio di lavoro insieme con gli azzurri.

Rivede il campo anche Zambo Anguissa: il centrocampista azzurro non torna ad allenarsi in gruppo ma ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo. Una buona notizia in vista del ritorno della stagione. Confermato in gruppo Mario Rui mentre Demme e Gaetano anche oggi hanno svolto lavoro personalizzato in campo.