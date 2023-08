Ufficiale, il Napoli acquista Cajuste: firma per il nuovo azzurro

Adesso è anche ufficiale: Jens-Lys Michel Cajuste è un nuovo calciatore del Napoli. Depositato in queste ore il contratto quinquennale che legherà il centrocampista svedese al club azzurro di Rudi Garcia. Dopo le visite mediche di rito di mercoledì mattina a Roma, la trattativa lampo per il calciatore si è conclusa in queste ore con la firma e l’ufficialità del suo passaggio in azzurro direttamente dallo Stade Reims.

Classe 1999, la carriera di Cajuste parte in Cina con la maglia dello Sports Beijing per esigenze familiari. Nel 2009 torna in patria e giocherà nei settori giovanili di Guldhedens e poi dell’Orgryte. Con la squadra di Goteborg - dove è nato - farà il suo esordio tra i professionisti: la prima partita in seconda serie svedese arriva a 17 anni. Nel 2018 la chiamata in Danimarca del Midtjylland con cui esordisce anche in Europa. Servono 10 milioni al Reims per strapparlo ai danesi nel gennaio del 2022. Un anno e mezzo in Francia prima della chiamata del Napoli, con il club di Aurelio De Laurentiis che lo acquista a titolo definitivo.