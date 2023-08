La prima volta non si scorda mai. In campo ma anche dal balcone di casa. Una casa, in realtà, Natan Bernardo De Souza la sta ancora cercando ma si gode già il Golfo di Napoli, con una foto scattata sui social. «Che sensazione speciale entrare in campo con questa fantastica maglia» ha scritto sui social il brasiliano dopo l'esordio di ieri in amichevole.