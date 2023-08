Napoli, Natan erede di Kim: ha scelto il numero 3

Sarà la prima volta in carriera e sarà anche una volta importante. Natan Bernardo De Souza ha scelto la maglia numero 3 del Napoli. La casacca era stata lasciata da Kim Min Jae, il sud coreano che l'aveva scelta proprio un anno fa e che era diventato un simbolo visto anche lo scudetto numero 3 conquistato in campo dagli azzurri. Per il difensore brasiliano, quindi, continua l'eredità: Natan ha dovuto lasciare il 4 e il 21, i due numeri indossati di più in carriera, che in azzurro sono già vestiti da Demme e Politano rispettivamente.