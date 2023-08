Il Napoli ufficializza Sinicropi: è il nuovo Clu Manager

Conosciuto ormai da un po', presente nei ritiri di Dimaro prima e Castel di Sangro poi, il Napoli ha ufficializzato in queste ore l'arrivo in società di Antonio Sinicropi. Il giovane dirigente rivestirà la carica di Club Manager della Prima Squadra, un ruolo strategico di raccordo fra Area Sportiva e Area Aziendale, lavorando a stretto contatto con la proprietà e con l’AD Andrea Chiavelli.

Sinicropi, nato il 3 agosto del 1988 e in passato calciatore professionista per diversi anni con le maglie di Reggiana e Vigor Lamezia tra le altre, ha ottenuto la scorsa primavera l’abilitazione a Coverciano come Direttore Sportivo e ha partecipato ai principali progetti aziendali degli ultimi mesi di concerto con il Presidente. «Ad Antonio vanno i migliori auguri del Presidente De Laurentiis per questa nuova avventura professioniale» si legge dal comunicato sul sito ufficiale azzurro.