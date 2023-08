Koopmeiners, statistiche da top player: è primo in Italia in cinque specialità

Il Napoli non perde di vista Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese che piace tanto ad Aurelio De Laurentiis quanto a Rudi Garcia e che in azzurro raccoglierebbe l'eredità di Piotr Zielinski in caso di cessione.

Formatosi tra le accademie di Vitesse e AZ, Koopmeiners è diventato proprio con la squadra di Alkmaar uno dei prospetti più importanti dell'Eredivisie. Nel 2021, dopo essere anche diventato capitano dell'AZ in quattro stagioni, era stata l'Atalanta ad accaparrarselo anticipando la concorrenza.

Il club di Percassi se l'era aggiudicato per poco meno di 15 milioni, ma con bonus da corrispondere al raggiungimento di determinate presenze in nerazzurro. Bonus che ha naturalmente raggiunto immediatamente, visto il rendimento avuto a Bergamo: negli ultimi due anni di Serie A, infatti, ha messo insieme 74 presenze e 14 gol con la squadra di Gasperini, che ha saputo esaltarne le qualità in mezzo al campo.

Con l'Atalanta ha giocato da mediano, centrocampista puro, falso trequartista, esaltandosi nel modulo nerazzurro. Il suo valore è più che raddoppiato: dai 15 milioni spesi due estati fa ora bisognerebbe pagare almeno 40 milioni per provare a convincere Percassi.

I numeri del centrocampista per cui oggi l'Atalanta fa muro con il Napoli sono stati da urlo anche nell'ultima stagione: come riportato da Opta Italia, tra i colleghi di ruolo in Serie A Koopmeiners è primo per(10 le reti), per(ne ha realizzate due), per(27),(4) e(8) davanti al proprio pubblico. Un vero e proprio specialista per la mediana che Rudi Garcia accoglierebbe a braccia aperte nel nuovo Napoli.