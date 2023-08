Natan al Napoli è ufficiale: depositato il contratto in Lega Serie A

Dopo le visite mediche di domenica mattina a Roma, Natan De Souza è ufficialmente un nuovo calciatore azzurro. A confermarlo è direttamente la Lega Serie A: il contratto del calciatore brasiliano è infatti stato depositato negli appositi uffici dal Napoli, che ieri aveva anche formalmente presentato il nuovo difensore ai tifosi con l'ingresso in campo insieme con Aurelio De Laurentiis prima dell'amichevole giocata nel ritiro di Castel di Sangro contro i tedeschi dell'Augsburg.

Nato nel febbraio 2001 a Itapecerica, nello stato di San Paolo, Natan comincia la sua carriera con il Ponte Preta nemmeno 15enne. Dopo una sola stagione, resta svincolato e viene acquistato dal Flamengo qualche mese più tardi. Con il club rubronegro di Brasile fa tutta la trafila delle giovanili, diventandone capitano in tutte le selezioni e meritando la chiamata della nazionale brasiliana Under 20. Nel 2021 il passaggio in prestito al Bragantino, poi trasformato in acquisto definitivo nel 2022 per poco meno di 4 milioni.

Arriva a Napoli per una cifra intorno ai 10 milioni e con un contratto quinquennale da poco più di un milione all’anno di ingaggio.