Osimhen seguito dal Chelsea: «È l'alternativa a Mbappé»

La notizia di mercato della settimana arriva da Londra: il Chelsea di Tuchel è molto interessato a Victor Osimhen. I numeri del nigeriano a Napoli in questo avvio di stagione stanno catalizzando attenzioni da tutt'europa e i Blues della Premier League hanno segnato in cima alla lista il nome dell'attaccante azzurro in vista però della prossima estate.

Secondo quanto riportato da Sports Illustrated, il principale obiettivo in attacco del Chelsea è ovviamente un altro e risponde al nome di Kylian Mbappé: il francese si libererà a parametro zero dal Psg molto probabilmente e tanti club proveranno a firmarlo. Ma, se non dovesse riuscirci, il club inglese guarderebbe proprio a Osimhen come alternativa da affiancare a Lukaku, arrivato dall'Inter pochi mesi fa. A perdere il posto, lasciando Londra, sarà invece Timo Werner.