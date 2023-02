Osimhen e il futuro: «Decide il Napoli, io voglio solo vincere»

«Quando in stagione fai così bene è naturale che i migliori club di tutto il mondo ti guardino, soprattutto nei più importanti campionati. Ma io sono concentrato sul Napoli in questo momento e loro hanno l'ultima parola». Victor Osimhen non pensa a quello che sarà ma a quello già è, un Napoli forte e voglioso in campo: «Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e vincere trofei. Alla fine della stagione, vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Spetta al club decidere» ha detto l'attaccante di Spalletti.

«Essere capocannoniere non mi interessa. La squadra viene prima della mia ambizione personale», ha detto il nigeriano ai microfoni di Espn dopo il match vinto in Champions League.

«Finché la squadra vince, non mi importa chi fa gol o se vinco la classifica di capocannoniere. Quest'anno abbiamo un obiettivo come club e l'allenatore ci ha chiarito di prendere ogni partita come viene. Tutti gli occhi sono puntati su di noi, vincere sarebbe fantastico per il club e i tifosi. Ma dovremo lavorare sodo, continuare a fare bene ancora a lungo».